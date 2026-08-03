Omzettingsvergunning voor woonruimte ingetrokken in Berkel-Enschot

De gemeente Tilburg heeft de omzettingsvergunning voor woonruimte aan de Prinses Irenestraat 28 in Berkel-Enschot ingetrokken. Het besluit is op 16 juli 2026 geregistreerd.

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De vergunning, die eerder was verleend, is officieel ingetrokken door de gemeente Tilburg. Het besluit is vastgelegd onder zaaknummer Z2026-00009248.

De locatie waar dit besluit betrekking op heeft, is een adres in Berkel-Enschot: Prinses Irenestraat 28. Het besluit is onderdeel van de procedure rondom het beheer van woonruimtes in de gemeente.