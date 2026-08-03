Omgevingsvergunning verleend voor dakbouw in Mierlo

Er is een vergunning verleend voor een nokverhoging en dakbouw aan de Hertenkampstraat in Mierlo. Het besluit is op 30 juli verzonden.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft het adres Hertenkampstraat 25 in Mierlo. Met deze vergunning mag de eigenaar een nokverhoging en nieuwe dakconstructie realiseren.

Het besluit is genomen onder zaaknummer 17713777797 en op 30 juli 2026 verzonden. Dit betekent dat de werkzaamheden volgens de opgegeven plannen uitgevoerd mogen worden.