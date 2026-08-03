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Beslistermijn verlengd voor tijdelijke woonunit in Mierlo
Vandaag om 09:23
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Broekstraat 58 in Mierlo verlengd. Het gaat om het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
De aanvraag betreft een kavel aan de Broekstraat 58 in Mierlo. Het plan is om daar een tijdelijke woonunit te plaatsen. Het bijbehorende zaaknummer is 17713785552.
Op dit moment is bezwaar maken nog niet mogelijk. Dit kan pas zodra de gemeente een definitief besluit heeft genomen over de vergunning. Voor vragen over aanvragen of besluiten kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via telefoonnummer (040) 289 38 93.
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