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Iep nabij Olmenhof in Geldrop mag worden gekapt
Vandaag om 09:23
De gemeente Geldrop heeft toestemming gegeven voor het kappen van een iep bij Olmenhof 2. Het besluit is op 30 juli verzonden.
De aanvraag betreft het rooien van een iep bij Olmenhof 2 in Geldrop. Het besluit is genomen door de gemeente en heeft zaaknummer 17713805797.
De vergunning is verleend op 30 juli 2026. Daarmee mag de boom, die vlak bij de genoemde locatie staat, worden verwijderd. De gemeente heeft dit vastgelegd in een officiële beslissing.
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