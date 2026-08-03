Esdoorn bij Tournooiveld in Geldrop mag worden gekapt

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven om een esdoorn bij Tournooiveld 10 in Geldrop te rooien. Het besluit is op 30 juli verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het kappen van een esdoorn die staat bij Tournooiveld 10. Het besluit hiervoor is genomen door Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo. Het zaaknummer van deze vergunning is 17713805749.

Het verwijderen van bomen kan noodzakelijk zijn vanwege onder andere veiligheid, ziekte of onderhoud. De vergunning maakt het mogelijk om de boom te rooien volgens de regels van de gemeente.