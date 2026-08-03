Navigatie overslaan
Ontdek

Esdoorn bij Tournooiveld in Geldrop mag worden gekapt

Vandaag om 09:23

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven om een esdoorn bij Tournooiveld 10 in Geldrop te rooien. Het besluit is op 30 juli verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het kappen van een esdoorn die staat bij Tournooiveld 10. Het besluit hiervoor is genomen door Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo. Het zaaknummer van deze vergunning is 17713805749.

Het verwijderen van bomen kan noodzakelijk zijn vanwege onder andere veiligheid, ziekte of onderhoud. De vergunning maakt het mogelijk om de boom te rooien volgens de regels van de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geldrop-Mierlo

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.