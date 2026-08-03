Kastanjebomen mogelijk gekapt aan Stokerwei in Valkenswaard

Er is een aanvraag gedaan voor het kappen van twee kastanjebomen aan de Stokerwei in Valkenswaard. De gemeente heeft deze aanvraag op 29 juli 2026 ontvangen.

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De ingediende aanvraag gaat over het vellen van houtopstanden, wat betekent dat twee kastanjebomen gekapt zouden kunnen worden. Het betreft de locatie nabij Stokerwei 11 in Valkenswaard.

Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op gereageerd worden. Het zaaknummer van deze aanvraag is 508448.