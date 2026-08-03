Prefab kiosk gepland langs Rijksweg A16 in Zevenbergschen Hoek

Langs de Rijksweg A16 in Zevenbergschen Hoek is een aanvraag gedaan voor de bouw van een prefab, onbemande kiosk. Deze aanvraag is op 28 juli 2026 ontvangen door de gemeente Moerdijk.

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De kiosk is bedoeld om zonder personeel te functioneren en wordt prefab gebouwd, wat betekent dat de onderdelen vooraf worden gemaakt en vervolgens op locatie worden geplaatst. Het adres van het project is Rijksweg A16 2, een locatie die bekend staat als Tango.

De aanvraag is nog in behandeling en er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt. Dat is pas mogelijk nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over de vergunning. Het gaat hier om een informatieve bekendmaking van de gemeente Moerdijk.