Vergunningsaanvraag voor evenement bij The Loods in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend voor een evenement op 8 augustus 2026 bij The Loods in Roosendaal. Het betreft de locatie Oostelijke Havendijk 13b.

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De aanvraag is ingediend op 20 juli 2026 en heeft als omschrijving 'Stand in Harmony'. Het registratienummer van de aanvraag is 2026AEV049893.

The Loods, gevestigd aan de Oostelijke Havendijk 13b in Roosendaal, is de geplande locatie voor het evenement. De aanvraag kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor.