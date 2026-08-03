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Extra fietsenstallingen en grotere bushaven in Veldhoven aangevraagd
Vandaag om 09:31
In Veldhoven is een aanvraag ingediend voor meer fietsenstallingen en een grotere bushaven op Locht 117.
De gemeente Veldhoven heeft op 29 juli 2026 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een project op Locht 117, waar extra fietsenstallingen moeten komen en de bushaven uitgebreid zal worden.
De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01344. Het document ligt niet openbaar ter inzage, maar kan op verzoek worden bekeken. Bezwaar maken tegen de aanvraag is pas mogelijk nadat er een besluit over is genomen.
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