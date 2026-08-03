Vergunning verleend voor opslagloods aan Bivakweg in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor een machine-opslagloods aan de Bivakweg. Het besluit is genomen op 30 juli 2026 en heeft betrekking op een aanvraag onder zaaknummer HZ-2026-0462.

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Op de locatie Bivakweg 4 in Deurne mag een nieuwe opslagloods worden gerealiseerd. De vergunning gaat over een zogeheten omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het past binnen de regels van het bestemmingsplan. Het besluit is onderdeel van een aanvraag die eerder is ingediend bij de gemeente.

Belangstellenden kunnen de stukken die bij het besluit horen bekijken. Deze geven meer inzicht in wat er precies is besloten. Voor inzage van alle documenten is contact opnemen met de gemeente Deurne nodig.