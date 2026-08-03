Vergunning voor uitbreiding bijgebouw in Vlierden verleend

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een bijgebouw bij een woning aan de Brouwhuisweg 53 in Vlierden.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 30 juli 2026 genomen en geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1049. De vergunning betreft een bouwactiviteit en maakt het mogelijk om het bestaande bijgebouw bij de vrijstaande woning uit te breiden.

Belangstellenden kunnen de bijbehorende stukken bekijken. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne via hun reguliere contactgegevens.