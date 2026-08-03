Veehouderij in Deurne wordt paardenhouderij met bakkerij aan huis

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het omvormen van een veehouderij aan Klein Bruggen naar een paardenhouderij met een bakkerij aan huis.

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Op 28 juli 2026 heeft de gemeente Deurne besloten dat de omgevingsvergunning voor de locatie Klein Bruggen 8 wordt verleend. De vergunning maakt het mogelijk om de veehouderij om te vormen tot een paardenhouderij. Daarnaast komt er een bakkerij aan huis, waar ook workshops georganiseerd gaan worden.

Het besluit valt onder de categorie ‘omgevingsplanactiviteit (gebruik)’. De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2026-0634. Dit betekent dat het gebruik van de locatie wordt aangepast aan de nieuwe activiteiten.

Wie het besluit in detail wil bekijken, kan contact opnemen met de gemeente Deurne. Eventuele bezwaren tegen het besluit kunnen vanaf 29 juli 2026 worden ingediend. De termijn hiervoor is zes weken.