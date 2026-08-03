Deurne geeft GR Peelgemeenten mandaat voor sociale samenwerking

De gemeente Deurne heeft een mandaatbesluit genomen om de samenwerking binnen GR Peelgemeenten te versterken. Hiermee krijgt het bestuur van GR Peelgemeenten bevoegdheden om namens de gemeenten taken uit te voeren.

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Deurne heeft op 21 juli 2026 besloten om het Dagelijks bestuur en de voorzitter van GR Peelgemeenten bevoegdheden te geven. Dit mandaat is nodig voor het uitvoeren van afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst Koers Samenwerken door Samen Werken 2025-2029. Het besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Met dit besluit kan GR Peelgemeenten onder meer gemeenten vertegenwoordigen bij regionale plannen en afspraken maken binnen samenwerkingscoalities. Ook kunnen incidentele middelen, zoals subsidies, worden aangevraagd en beheerd. Bij belangrijke beleids- of financiële besluiten blijft goedkeuring van lokale colleges vereist.

Deurne werkt in GR Peelgemeenten samen met de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Het doel is om maatschappelijke opgaven in het sociaal domein gezamenlijk aan te pakken. De werkagenda ‘Met elkaar voor elkaar’ vormt de basis van de samenwerking.