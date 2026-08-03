Rundveestal in Nuenen krijgt hoger dak

Er is een aanvraag ingediend om het dak van een rundveestal aan de Hool 1 in Nuenen te verhogen. De aanvraag is op 25 juli 2026 ontvangen door de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het verhogen van het dak van een rundveestal. De locatie van het bouwplan is Hool 1 in Nuenen en de aanvraag is op 25 juli 2026 bij de gemeente binnengekomen.

De stukken zijn vanaf vandaag in te zien. Bezwaar maken tegen deze aanvraag kan pas nadat de vergunning is verleend.