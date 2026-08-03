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Vergunningsaanvraag voor luchtbehandelingskast in Nuenen

Vandaag om 09:31

De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een luchtbehandelingskast op Theo van Goghhof 89. Het gaat om een legalisatie van de huidige situatie.

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Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten een vergunningsaanvraag ontvangen. Het betreft een verzoek om goedkeuring voor het plaatsen van een luchtbehandelingskast op Theo van Goghhof 89 in Nuenen. De aanvraag is bedoeld om de huidige situatie officieel te maken.

De stukken van de aanvraag zijn vanaf vandaag in te zien. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk, dat kan pas wanneer de vergunning daadwerkelijk is verleend.

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