Veteranen Search Team zoekt vandaag verder naar vermiste man (78)

De zoektocht naar de 78-jarige man uit Oosterhout, die sinds zondagmiddag wordt vermist, gaat verder. Het Veteranen Search Team heeft zondag tot diep in de nacht gezocht en gaat daarmee deze maandag door.

Met een groep van zestig mensen is zondagnacht tot kwart over vijf gezocht naar de vermiste man. Het Veteranen Search Team ondersteunt hierbij de politie .

Slecht ter been

De man vertrok zondagmiddag rond half vier vanuit zijn huis en is sindsdien spoorloos. De 78-jarige is slecht ter been. Hij is grijs en kalend, draagt mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse.

De politie vraagt iedereen die hem heeft gezien of weet waar hij is om 0900-8844 te bellen.