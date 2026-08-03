Veteranen Search Team zoekt vandaag verder naar vermiste Toon (78)

De zoektocht naar de 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds zondagmiddag wordt vermist, gaat verder. Het Veteranen Search Team heeft zondag tot diep in de nacht gezocht en gaat daarmee deze maandag door. Ondertussen groeien de zorgen bij de politie en de familie van Toon.

Met een groep van zestig mensen is zondagnacht tot kwart over vijf gezocht. Het Veteranen Search Team ondersteunt hierbij de politie . Met een groep van 40 mensen wordt er maandag verder gezocht naar Toon in de buurt van Waspik.

Grote zorgen

Hij vertrok zondagmiddag rond half vier vanuit zijn huis en is sindsdien spoorloos. De 78-jarige is afhankelijk van medicatie en is slecht ter been. De familie en de politie maken zich grote zorgen om zijn welzijn, melden zij maandagochtend.

Toon is grijs en kalend, draagt mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse.

De politie vraagt iedereen die hem heeft gezien of weet waar hij is om 0900-8844 te bellen.