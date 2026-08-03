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Melding tijdelijke opslag grond in Gemert

Vandaag om 09:33

Keizersberg Vastgoed B.V. heeft een melding gedaan voor het tijdelijk opslaan van grond in Doonheide fase 3 in Gemert. Dit is gemeld bij de gemeente Gemert-Bakel.

Gevonden voor jou

Het gaat om een kennisgeving ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierbij is geen bezwaar mogelijk. De melding werd op 30 juli 2026 ingediend en heeft betrekking op het opslaan van grond.

De locatie voor deze activiteit is Doonheide fase 3 in Gemert. Voor deze procedure is zaaknummer Z-2026-012724 gekoppeld.

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