Melding grondverbetering bij Doonheide fase 3 in Gemert

Bij Doonheide fase 3 in Gemert heeft Keizersberg Vastgoed B.V. een melding gedaan voor het toepassen van grond. Dit is bedoeld voor funderingen.

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Keizersberg Vastgoed B.V. heeft op 30 juli 2026 een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De melding geldt voor het toepassen van grond bij Doonheide fase 3 in Gemert. Dit wordt uitgevoerd om de bodem te verbeteren voor het aanleggen van funderingen.

Een melding volgens het Bal is een kennisgeving en hiertegen kan geen bezwaar worden ingediend. Het verzoek heeft DSO-verzoeknummer 2026073000125 en zaaknummer Z-2026-012722.