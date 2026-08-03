Nieuwe schuur met sauna aangevraagd in Waalre

In Waalre is een vergunning aangevraagd voor het afbreken van een oude schuur en het bouwen van een nieuwe schuur met sauna op Winterbleeck 4.

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De gemeente Waalre heeft op 29 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een project waarbij een bestaande schuur wordt afgebroken en er een nieuwe schuur met sauna zal worden gebouwd. Dit betreft het adres Winterbleeck 4, 5581WZ in Waalre.

Het college van burgemeester en wethouders zal later een besluit nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, volgt een nieuw bericht.