Uitbreiding koelcellen aangevraagd in Galder

Op de Galderseweg in Galder is een aanvraag gedaan voor grotere koelcellen.

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Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam hebben op 29 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van koelcellen op het adres Galderseweg 83. Het gaat om een omgevingsvergunning, die nodig is om de plannen officieel te maken.

De aanvraag heeft een informatief karakter. Het besluit over deze vergunning wordt later bekendgemaakt. Pas daarna is het mogelijk om bezwaar te maken of een reactie te geven.