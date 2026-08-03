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Monumentale Linde in Zeeland mogelijk gekapt vanwege aantasting
Vandaag om 09:51
Er is een vergunning aangevraagd om een monumentale Linde in Zeeland te kappen. De boom staat aan de Langstraat en is aangetast.
De gemeente Maashorst heeft op 29 juli een aanvraag ontvangen voor het kappen van een monumentale Linde aan de Langstraat in Zeeland. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 62048-2026.
De boom is aangetast, wat de reden is voor de aanvraag. Het gaat specifiek om het kappen van de boom of het vellen van de houtopstand. Wie meer wil weten over de aanvraag kan contact opnemen met de gemeente.
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