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Aanvraag voor carport in Baarle-Nassau ingetrokken

Vandaag om 09:52

De aanvraag voor een omgevingsvergunning om een carport te bouwen in Baarle-Nassau is ingetrokken. Het gaat om een project op het adres Schaluinen.

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De plannen voor een carport op Schaluinen 11 b in Baarle-Nassau gaan voorlopig niet door. De aanvrager heeft besloten om zijn aanvraag voor de benodigde vergunning in te trekken.

Het is niet bekend waarom de aanvraag is ingetrokken of of er in de toekomst een nieuwe vergunning zal worden aangevraagd.

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