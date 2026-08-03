Maatwerkvoorschriften aangepast voor gevaarlijke stoffen in Werkendam

De gemeente Altena heeft besloten de maatwerkvoorschriften voor Eco Worldwide Solutions in Werkendam aan te passen. Het gaat om richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

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Het besluit is genomen op verzoek van Eco Worldwide Solutions B.V., gevestigd aan de Tol 14 in Werkendam. De aanvraag hiervoor werd op 10 juli 2026 ingediend. Burgemeester en wethouders hebben het besluit op 30 juli 2026 verzonden.

De maatwerkvoorschriften zijn nodig vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit soort voorschriften zorgt ervoor dat de regels beter aansluiten bij de specifieke situatie van het bedrijf en de locatie. Het zaaknummer dat bij deze procedure hoort is Z2026-00018782.