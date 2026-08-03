Beslistermijn verlengd voor bouw schuur in Wijk en Aalburg

De gemeente Altena heeft de termijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om het bouwen van een schuur aan de Vlijt 83 in Wijk en Aalburg.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning werd op 12 juni 2026 ingediend. De gemeente heeft de oorspronkelijke termijn met zes weken verlengd en verwacht uiterlijk 18 september 2026 een besluit te nemen. Het gaat om de bouw van een schuur op het adres Vlijt 83 in Wijk en Aalburg.

Een omgevingsvergunning is nodig voor activiteiten zoals bouwen, verbouwen, slopen of het aanleggen van iets. De verlenging van de beslistermijn zorgt ervoor dat betrokkenen meer tijd hebben om eventuele vragen te stellen of informatie op te vragen. Op dit moment kan er nog niet officieel gereageerd worden op de aanvraag.

Bij een definitief besluit zal de gemeente Altena een nieuw bericht publiceren. Tot die tijd kan de vergunning digitaal bekeken worden via een informatieverzoek bij de gemeente.