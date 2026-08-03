Beslistermijn verlengd voor camperplaatsen in Woudrichem

De gemeente Altena heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunning om twaalf camperplaatsen te realiseren aan de Burgemeester van der Lelystraat in Woudrichem.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 4 juni 2026 ingediend. De gemeente heeft nu besloten om de termijn voor het nemen van een besluit met zes weken te verlengen. Het besluit wordt naar verwachting vóór 30 juli 2026 genomen.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- of aanlegprojecten die mogelijk invloed hebben op de omgeving. Het verlengen van de beslistermijn geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.

Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit publiceren en zijn de documenten met informatie over de vergunning openbaar. Voorlopig kun je de aanvraag alvast digitaal bekijken via een informatieverzoek bij de gemeente Altena.