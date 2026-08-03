Geen vergunning nodig voor puinbreken in Oost West en Middelbeers

Het breken van bouw- en sloopafval aan de Voldijnseweg in Oost West en Middelbeers is vergunningsvrij. Dat blijkt uit een melding die de gemeente Oirschot heeft afgehandeld.

Gevonden voor jou

De gemeente Oirschot heeft op 30 juli vastgesteld dat het mobiel puinbreken aan Voldijnseweg 4 in Oost West en Middelbeers geen vergunning nodig heeft. Mobiel puinbreken houdt in dat bouw- en sloopafval op locatie wordt fijngemaakt met een machine, zodat het opnieuw gebruikt kan worden.

Met deze melding informeert de gemeente omwonenden over mogelijke veranderingen in de omgeving. Omdat de activiteit vergunningsvrij is, kunnen bezwaren of zienswijzen niet worden ingediend. Het kenmerk van de zaak is 082382195.