Varkenshouderij in Oost West en Middelbeers mag inrichting wijzigen

De gemeente Oirschot heeft Landschot BV toestemming gegeven om de inrichting van hun varkenshouderij aan Leeuwenakker 2 in Oost West en Middelbeers te veranderen.

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De vergunning is op 30 juli 2026 verleend en maakt interne veranderingen in de dierenverdeling mogelijk. Daarnaast heeft Landschot BV opnieuw toestemming gevraagd voor een stal die eerder al was vergund.

Het besluit is niet aangepast ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit. De vergunning is verstrekt onder kenmerk 082346885 door de gemeente en geregistreerd bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant onder Z-2023-014624.