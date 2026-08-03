Glasvezelkabel aangevraagd langs Rijksweg in Rijen

In Rijen is een aanvraag gedaan om glasvezelkabel aan te leggen langs de Rijksweg.

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Burgemeester en Wethouders van Gilze en Rijen hebben op 29 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van glasvezelkabel langs Rijksweg 121 D 214 in Rijen.

Deze kabel kan zorgen voor sneller internet in de omgeving. Het is nu nog een ingediende aanvraag, dus er is nog geen besluit genomen. Wanneer dat gebeurt, zal dit openbaar worden gemaakt.