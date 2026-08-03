Schoonheidssalon gepland op Heuvel in Gilze

Er is een vergunning aangevraagd voor een schoonheidssalon op Heuvel in Gilze.

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Burgemeester en Wethouders van Gilze en Rijen hebben op 16 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een schoonheidssalon. Het gaat om het adres Heuvel 1, 5126 CN Gilze.

De aanvraag heeft een informatief karakter. Er kan pas bezwaar worden gemaakt als er een besluit is genomen. Dit besluit wordt ook openbaar gemaakt.