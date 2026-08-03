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Grond en baggerspecie toegepast in Haarsteeg

Vandaag om 09:54

In Haarsteeg is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond en baggerspecie op de Mari van Eschstraat.

Gevonden voor jou

De melding voor het toepassen van grond of baggerspecie in Haarsteeg is op 30 juli 2026 afgehandeld. Dit betekent dat er grond of baggerslib wordt gebruikt of neergelegd op deze locatie, wat invloed heeft op de bodem en het milieu.

De melding, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00020078, valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Er bestaat geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding.

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