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Container geplaatst in Dongen: melding vergunningsvrij

Vandaag om 09:55

Van 5 tot 10 augustus wordt een container geplaatst aan de Lage Ham in Dongen.

Gevonden voor jou

Op 29 juli is een melding gedaan voor het plaatsen van een container aan de overzijde van Lage Ham 93 in Dongen. De container wordt geplaatst van woensdag 5 augustus tot en met maandag 10 augustus 2026.

De melding is vergunningsvrij, wat betekent dat er geen vergunning nodig is voor deze activiteit. Bezwaar maken is daarom niet mogelijk.

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