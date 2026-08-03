Exploitatievergunning aangevraagd voor Pukkemuk in Dongen

Op 29 juli is een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning voor Pukkemuk aan de Vaartweg in Dongen.

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De gemeente Dongen heeft op 29 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een exploitatievergunning voor recreatiepark Pukkemuk. Het gaat om de locatie aan de Vaartweg 192A. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001219.

Na ontvangst van de aanvraag volgt een beoordeling door de gemeente. Volgens de standaard procedure wordt binnen acht weken een besluit genomen, tenzij aanvullende gegevens nodig zijn. De termijn kan in dat geval worden verlengd of opgeschort. Pukkemuk moet wachten op goedkeuring voordat de vergunning definitief wordt verleend.