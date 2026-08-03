Container geplaatst in Dongen: vergunningsvrije melding

Bij de Prins Bernhardstraat in Dongen wordt van 29 juli tot 11 augustus een container geplaatst. Dit is vergunningsvrij gemeld.

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Op 28 juli 2026 is een melding gedaan voor het tijdelijk plaatsen van een container aan de Prins Bernhardstraat 26 in Dongen. De container zal er staan van 29 juli tot 11 augustus.

Omdat deze activiteit vergunningsvrij is, kan er geen bezwaar worden gemaakt. Dit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001216.