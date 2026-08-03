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Reclame-uitingen Hoge Ham in Dongen mogelijk aangepast

Vandaag om 09:55

Op Hoge Ham 94 in Dongen is een aanvraag ingediend om reclame-uitingen aan te passen. De gemeente ontving de aanvraag op 29 juli en gaat deze beoordelen.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001218. Het gaat om het wijzigen van bestaande reclame-uitingen op de genoemde locatie in Dongen.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Meestal wordt binnen acht weken een besluit genomen, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling worden uitgesteld als er aanvullende gegevens nodig zijn.

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