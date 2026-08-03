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Tent voor opslag aangevraagd aan de Vijzelweg in Waalwijk
Vandaag om 09:55
Er is een vergunning aangevraagd om tijdelijk een tent te plaatsen voor opslag aan de Vijzelweg 9 in Waalwijk. De aanvraag werd op 30 juli 2026 ingediend.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019313. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van een tent voor opslag op het adres Vijzelweg 9, 5145 NK in Waalwijk.
Er is nog geen besluit genomen over deze aanvraag. Zodra dit gebeurt, zal dit bekendgemaakt worden. Op dit moment is bezwaar maken nog niet mogelijk.
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