Filmavond in Goirle gepland op 27 augustus

Op 27 augustus is er een filmavond gepland in de Fraterstuin in Goirle. Het evenement duurt van acht uur ’s avonds tot elf uur en betreft een kleine bijeenkomst.

Gevonden voor jou

De melding voor de filmavond in de tuin van Jan van Besouw is op 23 juli ontvangen door de burgemeester. Het evenement vindt plaats in de Fraterstuin, een bekende locatie in Goirle.

Kleine evenementen zoals deze kunnen binnen zeven dagen na melding door de burgemeester worden verboden. Dit gebeurt alleen als er vermoed wordt dat het evenement de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar brengt.