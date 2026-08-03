Vergunning verleend voor aanpassing brandveiligheid Wittendijk, Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor aanpassingen aan de brandcompartimentering en het uitschakelen van het RWA-systeem bij een pand aan de Wittendijk.

Gevonden voor jou

Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen en verzonden op 24 juli 2026. De aanvraag werd op 13 april 2026 ingediend en heeft betrekking op technische bouwactiviteiten.

De locatie waarvoor de vergunning geldt, is Wittendijk 2 in Goirle. Het zaaknummer van het besluit is 1050226.