Wijziging dierenverblijven bij rundveehouderij in Bladel

Bij een rundveehouderij aan Ten Vorsel 3 in Bladel zijn dierenverblijven gewijzigd en wordt kuilvoer opgeslagen. Dit is gemeld bij de gemeente.

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Het college van burgemeester en wethouders van Bladel heeft meldingen ontvangen over activiteiten bij een rundveehouderij aan Ten Vorsel 3. Het gaat om het aanpassen van dierenverblijven en het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen.

De meldingen zijn gedaan op 3 april 2026. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving is dit een kennisgeving en kunnen er geen bezwaren worden ingediend.