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Wijziging pergola aangevraagd in Aarle-Rixtel

Vandaag om 09:55

In Aarle-Rixtel is een aanvraag ingediend om een pergola te wijzigen.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft op 23 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een bouwactiviteit op Heikants Hofke 3, waar een pergola aangepast zal worden.

De aanvraag is ingediend onder zaaknummer ZOL-2026-000681 en heeft DSO-verzoeknummer 2026072301940. Deze vergunningaanvraag valt onder de regels van de Omgevingswet.

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