Inrit aan Zaagmolenweg in Beek en Donk wordt mogelijk verbreed

De gemeente Laarbeek heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het verbreden van een inrit aan de Zaagmolenweg in Beek en Donk.

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De aanvraag is op 29 juli 2026 ingediend en gaat over een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. Het betreft het aanpassen van een uitweg op het adres Zaagmolenweg 10 in Beek en Donk.

Het verzoek heeft het DSO-nummer 2026072900754 en is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000696. De gemeente zal hierover een besluit nemen. Voor vragen kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via [email protected].