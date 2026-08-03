Omgevingsvergunning geweigerd voor mantelwonen in Mariahout

De gemeente Laarbeek heeft besloten geen omgevingsvergunning te verlenen voor een bouwactiviteit aan de Ginderdoor 30 in Mariahout. Volgens het college is de aanvraag vergunningsvrij.

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Het gaat om een project dat mantelwonen mogelijk moet maken op het adres Ginderdoor 30 in Mariahout. De aanvraag voor de bouwactiviteit was ingediend op 8 juli 2026, maar na onderzoek heeft het college op 30 juli 2026 vastgesteld dat een vergunning niet nodig is.

Mantelwonen houdt in dat familieleden in de buurt van elkaar wonen, bijvoorbeeld om zorg te verlenen. Voor dit specifieke project is het vergunningsvrij bouwen volgens de regels toegestaan.