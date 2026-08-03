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Bouwplannen voor bestaande loods in Beek en Donk
Vandaag om 09:55
In Beek en Donk is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van entresolvloeren en een vergaderruimte in een loods aan de Bosscheweg.
De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een technische bouwactiviteit aan de Bosscheweg 40-42 in Beek en Donk. De plannen omvatten het toevoegen van entresolvloeren en een vergaderruimte in een bestaande loods.
De aanvraag is ingediend op 24 juli 2026 en heeft het DSO-verzoeknummer 2026072400973. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen, wordt verdere informatie hierover gedeeld.
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