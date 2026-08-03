Bouwplannen voor bestaande loods in Beek en Donk

In Beek en Donk is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van entresolvloeren en een vergaderruimte in een loods aan de Bosscheweg.

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De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een technische bouwactiviteit aan de Bosscheweg 40-42 in Beek en Donk. De plannen omvatten het toevoegen van entresolvloeren en een vergaderruimte in een bestaande loods.

De aanvraag is ingediend op 24 juli 2026 en heeft het DSO-verzoeknummer 2026072400973. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen, wordt verdere informatie hierover gedeeld.