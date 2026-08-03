Uitbreiding magazijn ADR-goederen in Lieshout aangevraagd

In Lieshout is een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van een magazijn voor gevaarlijke stoffen. Het gaat om een locatie aan de Stater 36.

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De gemeente Laarbeek heeft op 22 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft de uitbreiding van een magazijn voor op- en overslag van ADR-goederen. ADR-goederen zijn gevaarlijke stoffen die volgens internationale regels worden vervoerd en opgeslagen.

De aanvraag is ingediend voor een technische bouwactiviteit op het adres de Stater 36 in Lieshout. Het DSO-verzoeknummer is 2026072200032 en het zaaknummer ZOL-2026-000676. De gemeente zal de aanvraag beoordelen voordat er een besluit wordt genomen.