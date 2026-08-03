Omgevingsvergunning aangevraagd voor dakkapel in Mariahout

In Mariahout is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een dakkapel.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan De Koperwiek 20 in Mariahout. Het gaat om een bouwactiviteit waarbij een dakkapel gerealiseerd moet worden. De aanvraag is ingediend op 25 juli 2026.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer ZOL-2026-000684 en heeft DSO-verzoeknummer 2026072500146. Nadat een besluit is genomen over de vergunning, kunnen eventuele bezwaren worden ingediend.