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Uitbreiding woning aan Goossensstraat in Aarle-Rixtel aangevraagd

Vandaag om 09:55

In Aarle-Rixtel is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning. Het gaat om een project aan de Goossensstraat 5, dat op 25 juli is ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag bij de gemeente Laarbeek betreft een uitbreiding aan de achterzijde van een woning. Het project valt onder de regels van de Omgevingswet en is ingediend als een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

Voor deze aanvraag is het DSO-verzoeknummer 2026072500176 en zaaknummer ZOL-2026-000685 gekoppeld. Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen, waarna betrokkenen hun bezwaren kunnen indienen.

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