Gemeente Laarbeek geeft vergunning voor dakvervanging in Aarle-Rixtel

De gemeente Laarbeek heeft een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van het dak van een woning aan de Croylaan 7a in Aarle-Rixtel. Het besluit werd genomen op 30 juli 2026.

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Het gaat om een vergunning voor een ruimtelijke bouwactiviteit. De aanvraag werd op 30 april 2026 ingediend en heeft het DSO-verzoeknummer 2026043000733. De omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is verantwoordelijk voor het verdere proces rondom de vergunning.

Belanghebbenden kunnen de beschikking en bijbehorende stukken digitaal opvragen bij de omgevingsdienst. Het zaaknummer ZOL-2026-000394 moet daarbij vermeld worden. Het besluit treedt in werking de dag na verzending, ondanks eventuele bezwaren.