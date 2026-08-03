Omgevingsvergunning aangevraagd voor verharding in Beek en Donk

Op Bosscheweg 40-42 in Beek en Donk is een vergunning aangevraagd om verharding aan te brengen. De aanvraag is op 24 juli ingediend.

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De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de locatie Bosscheweg 40-42 in Beek en Donk. Het gaat om een bouwactiviteit waarbij verharding wordt aangelegd. Deze aanvraag is ingediend op 24 juli 2026.

Het dossier heeft het zaaknummer ZOL-2026-000682 en het DSO-verzoeknummer 2026072400946. Na beoordeling van de aanvraag volgt een besluit. De procedure staat onder toezicht van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.