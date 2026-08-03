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Omgevingsvergunning aangevraagd voor verharding in Beek en Donk
Vandaag om 09:55
Op Bosscheweg 40-42 in Beek en Donk is een vergunning aangevraagd om verharding aan te brengen. De aanvraag is op 24 juli ingediend.
De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de locatie Bosscheweg 40-42 in Beek en Donk. Het gaat om een bouwactiviteit waarbij verharding wordt aangelegd. Deze aanvraag is ingediend op 24 juli 2026.
Het dossier heeft het zaaknummer ZOL-2026-000682 en het DSO-verzoeknummer 2026072400946. Na beoordeling van de aanvraag volgt een besluit. De procedure staat onder toezicht van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
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