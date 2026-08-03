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Vergunning voor twee woningen in Ossendrecht verleend

Vandaag om 09:55

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben toestemming gegeven voor de bouw van twee vrijstaande woningen aan de Meiduinweg in Ossendrecht.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 30 juli 2026 verzonden aan de aanvrager. Het gaat om een omgevingsvergunning voor de bouw van twee woningen op de Boudewijngroeve, een locatie in Ossendrecht.

Met deze vergunning kan de bouw van start gaan, mits de plannen binnen de geldende regels vallen. De gemeente Woensdrecht heeft de aanvraag beoordeeld en goedgekeurd.

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