Huijbergen: vergunning verleend voor dakkapel

Huijbergen heeft een omgevingsvergunning verleend voor een dakkapel aan de achterzijde van een woning aan de Siardus Bogaertslaan.

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De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning in Huijbergen. Het gaat om het adres Siardus Bogaertslaan 9. De beschikking is op 30 juli 2026 verzonden.

Het plaatsen van een dakkapel kan de woning meer licht en ruimte geven. De vergunning is onderdeel van de standaard procedure die wordt gevolgd bij dergelijke bouwaanvragen. Voor wie meer informatie zoekt over bezwaarprocedures, kan dit via de gemeente Woensdrecht worden nagekeken.